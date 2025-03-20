"المحتوى الهابط".. الإعلام والاتصالات تقرر ايقاف برنامج "عزيزة الكاع"

2025-03-20 23:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، (20 آذار 2025)، إيقاف برنامج (عزيزة الكاع) الذي يبث على قناة زاكروس الفضائية في شهر رمضان.

وكان مصدر نقلا عن لجنة متابعة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، أكد أمس الأربعاء، اتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدم برنامج الكاميرا الخفية "عزيزة الكاع"، في إطار حملتها المستمرة لمكافحة المحتوى الإعلامي الذي تصفه بـ"الهابط".

وقال المصدر بالوزارة لـ"بغداد اليوم"، إن القرار يأتي بعد مراجعة محتوى البرنامج ورصد مخالفات تتعلق بالقيم المجتمعية والمعايير الأخلاقية، مؤكداً أن الجهات المعنية ستتخذ التدابير اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنه.







