أمانة بغداد: مشروع استثمار النفايات للطاقة سيعزز من بيئة العاصمة

2025-03-20 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاكدت أمانة بغداد، أن مشروع معالجة النفايات واستثمارها لتوليد الطاقة الكهربائية الذي تم اطلاق العمل التنفيذي له اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء سيعزز من بيئة العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبحضور امين بغداد ، أطلق اليوم العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميكاواط في منطقة النهروان، جنوب شرق بغداد، بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة" ، مؤكداً "أهمية مشروع توليد الطاقة من معالجة النفايات المنفذ وفق نموذج هو الأحدث في المنطقة ".واضاف البيان ان " المشروع يعد من المشاريع التي تبنتها امانة بغداد وسعت لتنفيذه بدعم من حكومة الخدمات ، بهدف معالجة النفايات واستثمارها لتنويع مصادر الطاقة ، الى جانب تحسين البيئة ، وكان نتاج تنسيق وعمل مشترك بالتعاون بين امانة بغداد مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الكهرباء ومحافظة بغداد ".واشار الى ان " المشروع يعد اول محطة في العراق لانتاج ١٠٠ ميكا واط من خلال حرق ٣٠٠٠ طن من النفايات كمرحلة اولى ، وهناك مراحل أخرى للمشروع تسعى ايضاً امانة بغداد لتنفيذها بهدف المحافظة على بيئة العاصمة وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية ".