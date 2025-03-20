تعادل مجنون لأسود الرافدين أمام الكويت في جذع النخلة

2025-03-20 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم، في الرمقالاخير، مع نظيره الكويتي بنتيجة 2-2، مساء الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولةالسابعة للمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جرت المباراة على ملعب البصرة الدولي "جذعالنخلة" في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد .

انتهى الشوط الاول بتقدم الكويت بهدف واحد دون مقابلللمنتخب العراقي ، جاء في الدقيقة 40 عن طريق يوسف ناصر، بعد ان تلكأ مدافع العراقريبين سولاقا في ابعاد الكرة من امامه ليستغل ذلك مهاجم الكويت ويسجل هدف لفريقه.

وفي الشوط الثاني اضاف الكويت هدفاً ثانياً عن طريق نفساللاعب يوسف ناصر في الدقيقة 70، وسجل اكام هاشم من قذيفة صاروخية من خارج منطقةالحزاء في الدقيقة 90+2 هدف تقليص الفارق للعراق، وفي الدقيقة 90+10 سجل العراقهدف التعديل عن طريق ابراهيم بايش.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين، التي أقيمت فيالكويت، قد انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

وبهذه النتيجة تراجع المنتخب العراقي للمركز الثالث برصيد12 نقطة تاركا المركز الثاني للاردن الذي تغلب على فلسطين اليوم برصيد 12 نقطة،ورفع الكويت رصيده للنقطة 5 بالمركز الخامس .

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرةً إلىكأس العالم، فيما يتم تحديد مقعدين مباشرين إضافيين عبر الدور الرابع من الملحقالقاري، مع فرصة لمقعد خامس من خلال دور إضافي للوصول إلى مونديال 2026.