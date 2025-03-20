2025-03-20 23:54:04 - المصدر: ايشان

في أي حدث تشهده أي دولة بالعالم، تنبري قناة “الجزيرة” القطرية إلى نقلها بتغطيات مكثفة، وتقسم شاشاتها إلى عدة نافذات، إلا أنها تتوقف عند أي تطور يحدث في تركيا، ضد رئيسها رجب طيب أردوغان. ومنذ ليلة أمس، شهدت عدد من المدن التركية، احتجاجات على خلفية اعتقال اكرم امام اوغلو، رئيس بلدية اسطنبول والمرشح للرئاسة التركية. […]

ظهرت المقالة أين ضجيج الجزيرة؟.. عين الإخوان لا تبصرُ احتجاجات تركيا: ازدواجية فاضحة أولاً على ايشان.



