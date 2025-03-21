هيئة الحج: السعودية قررت تقليص نسبة كبار السن المشمولين بالحج

2025-03-21 00:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت الهيئة العليا للحج والعمرة ، ان وزارة الحج والعمرة السعودية قررت تقليص نسبة كبار السن المشمولين بالحج ممن هم من مواليد 1954 فما دون إلى 7% فقط.وذكرت الهيئة العليا للحج والعمرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان" وزارة الحج والعمرة السعودية قررت تقليص نسبة أعمار كبار السن المشمولين بالحج ممن هم من مواليد 1954 فما دون، وان تكون نسبتهم هذا العام 7% فقط، وفق اجراءات احترازية وجدتها السعودية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج من كبار السن".واشارت الهيئة الى" حرصها على ان يحتفظ الحاج المشمول بالقرار بمقعده للحج ولن يتم الغاءه، فيما سيتم تخييره بين تأجيل اسمه لموسم حج اخر او التنازل لأحد ذويه".