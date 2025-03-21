كاساس: كنا الأفضل أمام الكويت

2025-03-21 00:50:03 - المصدر: واع

البصرة – واعأكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، ان المنتخب الوطني نجح في صناعة العديد من الفرص امام الكويت وكان الأفضل.وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة امام الكويت حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "التعادل أمام الكويت لم تكن النتيجة التي نطمح بها ، كنا الافضل في المباراة من حيث التحكم بمجريات الامور".وأضاف: "عند الخسارة، يعتقد الناس أن اللاعبين الموجودين في الملعب غير جيدين، وعند الفوز يتم الهتاف لهم وتشجيعهم"، مؤكدا: أن "الفوز، الخسارة، والتعادل كلها واردة في كرة القدم".وتابع انه "سنعمل خلال هذه الأيام على اختيار التشكيلة الأفضل لمواجهة فلسطين، ولم أفكر في المباريات الأخرى بعد"، مبينا انه "لم نكن سيئين في المباراة، بل قدمنا أداءً جيدًا، لكن بعض الأخطاء كلفتنا إهدار نقطتين".ومضى بالقول: "خضنا 7 مباريات في هذه التصفيات واستقبلنا هدفين فقط، لذا لا توجد مشكلة في خط الدفاع.”