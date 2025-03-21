2025-03-21 00:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت المدن الكوردية في سوريا، مساء الخميس،أجواء احتفالية غير مسبوقة وإيقاد شعلة نوروز، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشارالأسد أواخر العام الماضي.

وشارك عشرات الآلاف في الاحتفالات التي عمّت كبرى المدنالكوردية، ومنها قامشلو، عفرين، كوباني، الحسكة، وديرك، حيث تجمع المحتفلون حولشعلة نوروز وأقاموا حلقات الرقص والدبكة الفلكلورية.

وأعربت شيرين شيخي، وهي من سكان مدينة قامشلو، خلالحديثها لوكالة شفق نيوز، عن سعادتها قائلة: "هذه هي المرة الأولى التي نحتفلفيها بعيد نوروز بدون نظام البعث وحكم آل الأسد. نحن نتطلع إلى سوريا جديدة، حرةوديمقراطية، تضمن حقوق الكورد القومية المشروعة".

وأضافت شيخي، أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول، مؤكدةًأنه "لم يعد من الممكن لأي نظام يحكم سوريا أن يقصي الكورد أو يحرمهم منحقوقهم".

وللمرة الأولى، شهدت مناطق الساحل السوري ومدينة السويداءإيقاد شعلة نوروز من قبل الأهالي، في خطوة تعبّر عن تضامنهم مع الكورد ومشاركتهمأفراحهم بهذه المناسبة القومية.

من جانبه، قال شيار يونس، وهو ناشط كوردي، للوكالة، إن"نظام الأسد اتبع لعقود سياسة فرّقت مكونات الشعب السوري عن بعضها البعض، لكناليوم نشهد مشاركة واسعة من السوريين في احتفالات عيد نوروز دون خوف أوقيود".

وأضاف يونس، أن "النظام عمل على زرع الانقسام بينالسوريين، مما خلق حالة من عدم الثقة والخوف بين مكوناتهم العرقية والدينيةوالطائفية".

كما شهدت المناسبة تفاعلا واسعا من قبل الفنانينوالممثلين السوريين، حيث وجه العديد منهم رسائل مصورة قدموا خلالها التهاني للشعبالكوردي بعيد نوروز.

وفي سياق متصل، وصل الفنان السوري سميح شقير اليوم إلىمدينة قامشلو، حيث سيقدم فقرة غنائية ضمن احتفالات نوروز في المدينة.

ويُعد عيد نوروز مناسبة سنوية يؤكد فيها الكورد علىهويتهم القومية، وارتباطهم بأرضهم التاريخية، إلى جانب رفع صوتهم والمطالبةبحقوقهم السياسية في سوريا.