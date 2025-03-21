أول تعليق لكاساس عقب مباراة الكويت وأيمن يعتذر ويوضح

2025-03-21 00:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس، إنه بدأ بالتحضير لمباراة فلسطين، عقب التعادل بهدفين لهدف مع الكويت لحساب تصفيات آسيا لكأس العالم.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "سنخصص الأيام المقبلة لتحليل الأداء واختيار التشكيلة الأفضل، الفوز والخسارة والتعادل كلّها نتائج واردة، إلا أنّ بعض الجماهير قد تظن أنّ اللاعبين غير جيدين عند الخسارة، بينما يهتف لهم عند الفوز، دورنا هو العمل على تصحيح الأخطاء ومواصلة التحسن."

من جانبه قال قائد المنتخب إيمن حسين إن الهدف الأسمى للفريق هو التأهل إلى كأس العالم، مؤكدًا أن أسلوب اللعب أو طريقة التسجيل ليسا مهمّين بقدر تحقيق الانتصارات وحصد النقاط الكاملة.

وأضاف: "نسعى إلى حصد ثلاث نقاط نُرضي بها الجماهير العراقية ونعتذر لهم عن النتيجة السابقة".

وبشأن التعادل مع الكويت قال: "قدّمنا شوطًا أولًا بالأسلوب القصير؛ لأنه دائمًا ما يُقال إن السبب في اللعب الطويل هو وجودي في التشكيلة، ولكن لم نُوفَّق في التسجيل، وعندما لجأنا إلى اللعب الطويل، تمكّنا من تسجيل هدفين."

يُذكر أن التعادل مع منتخب الكويت أفقد العراق وصافة مجموعته لصالح الأردن بفارق الأهداف، وتترقب الجماهير مواجهة المنتخب الفلسطيني المرتقبة، لاستعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في مشوار التأهل إلى كأس العالم.