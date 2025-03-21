المالكي يؤكد ضرورة توفير المناخ المناسب للنهوض بواقع ذي قار

2025-03-21 05:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي ، توفير المناخ المناسب للنهوض بواقع ذي قار.وذكر بيان لكتلة دولة القانون تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي، استقبل بمكتبه في بغداد، محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا الهامة التي تخص المحافظة".وشدد المالكي، بحسب البيان، على "ضرورة الوفاق بين الحكومة المحلية وتعزيز العلاقة بما يوفر المناخ المناسب للنهوض بواقع المحافظة على المستويين الخدمي والأمني."من جانبه، استعرض المحافظ الأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظة، مؤكداً حرصه على حل مشاكل الأقضية والنواحي ومركز محافظة ذي قار.