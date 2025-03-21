اتحاد الأدباء يصدر أربعة كتب جديدة من بينها رواية للشاعر الفرنسي شارل بودلير

2025-03-21 08:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واع- عدي العبادي

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، أربعة كتب عن منشوراته في حقول الرواية والقصة والسيرة الذاتية.

فقد صدر للروائي د.سلمان كيّوش كتابان هما (مسعود عمارتلي/ دهشة الصوت وانتفاضته) بطبعته الثانية وهو سيرة ذاتية وسفر مرجعي لحياة الفنان الريفي الراحل مسعود العمارتلي، ورواية (عرگشينة السيّد) بطبعتها الرابعة والتي تعد من الروايات المليئة بالحب والإخلاص والشجاعة والوفاء والصداقة والموت.

أما حقل الترجمة فقد صدرت عنه الرواية الوحيدة التي كتبها الشاعر الفرنسي الشهير شارل بودلير بعنوان (لافانفارلو) بترجمة وتقديم الروائي والمترجم شاكر نوري، أما الكتاب الرابع فهو مجموعة قصصية بعنوان (الموصل مذكرات من رماد) للقاص عمر حمّاد هلال، ضمت أكثر من (40) قصة بواقع (89) صفحة.