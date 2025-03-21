أوباميكانو يبرر خسارة فرنسا أمام كرواتيا

2025-03-21 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة-واعتمسك الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، بآمال منتخب بلاده في دوري أمم أوروبا، بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام كرواتيا، أمس الخميس، في ذهاب دور الثمانية.وقال أوباميكانو، في تصريحات أطلقها عبر قناة TF1 الفرنسية: "لم نبدأ المباراة بالشكل المطلوب، وخسرنا الكثير من الكرات، ولكن النقطة الإيجابية كانت رد فعلنا في الشوط الثاني".وأضاف مدافع بايرن ميونخ: "حسم التأهل سيكون في لقاء الإياب على ملعب فرنسا".وفي ختام تصريحاته، شدد أوباميكانو: "سنبقى إيجابيين ونحاول أن نبدأ مباراة العودة بشكل أفضل في فرنسا، تبقى مباراة واحدة، وسنبذل قصارى جهدنا".ويلتقي منتخبا فرنسا وكرواتيا إيابا يوم الأحد المقبل، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة إسبانيا أو هولندا في الدور قبل النهائي خلال حزيران المقبل.المصدر: كورة