كارفاخال: لم أتخيل أبدا ما حدث في مران الريال

2025-03-21 09:35:02 - المصدر: واع

متابعة-واععبّر داني كارفاخال، نجم ريال مدريد، عن سعادته بالتقدم الذي يحرزه في مرحلة التعافي من الإصابة، مؤكدًا أنه يشعر الآن بأنه أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى الملاعب.وقال كارفاخال في تصريحات صحفية، نقلها خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الآن بعدما بدأت العمل على أرضية الملعب، أشعر بأنني أقرب للعودة."وأضاف النجم الإسباني متحدثًا عن شعوره بعد الحصة التدريبية التي خاضها: "لم أتخيل أبدًا أنني سأشعر بهذه الطريقة بعد حصة تدريبية خفيفة للغاية."وأصيب اللاعب الدولي الإسباني قبل 5 أشهر، خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة فياريال في ملعب سانتياجو برنابيو، أثناء محاولته إبعاد الكرة لكنه ركل الهواء أثناء صراع على الكرة مع المهاجم وزميل المنتخب يريمي بينو.وأجرى كارفاخال بعدها جراحة لعلاج قطع الرباط الصليبي والرباط الجانبي والأوتار المأبضية، وبدأ بعدها رحلة مضنية للتعافي من أجل العودة إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2024-2025.المصدر : كورة