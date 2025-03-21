صاروخية فينيسيوس تنقذ البرازيل أمام كولومبيا في تصفيات المونديال

2025-03-21 10:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق فينيسيوس جونيور هدف الفوز الحاسم للبرازيل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليقود منتخب بلاده للفوز 2-1 على كولومبيا ضمن تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية فجر الجمعة.

وتقدمت البرازيل مبكرا في الدقيقة السادسة عبر ركلة جزاء سجلها رافينه بعد خطأ ارتكبه دانيال مونوز ضد فينيسيوس.

ومع ذلك، تمكنت كولومبيا من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، عندما مرر جيمس رودريغيز كرة إلى لويس دياز الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41.

ومع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، جاءت لحظة الحسم عندما استغل فينيسيوس جونيور خطأ دفاعيا وأطلق تسديدة قوية انحرفت عن رأس أحد المدافعين لتسكن الشباك، ليمنح البرازيل النقاط الثلاث.

ورفع هذا الفوز رصيد البرازيل إلى المركز الثاني في مجموعة تصفيات "كونميبول" المؤهلة لكأس العالم، متخلفة بفارق أربع نقاط عن المتصدرة الأرجنتين، التي تواجه أوروغواي فجر السبت.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، حققت باراغواي الفوز على تشيلي بهدف دون رد، لتترك منتخب "لا روخا" عالقا في الجزء السفلي من جدول الترتيب، بينما كان من المقرر أن يلعب بيرو ضد بوليفيا لاحقا في نفس اليوم.

المصدر: وكالات