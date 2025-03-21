2025-03-21 10:27:04 - المصدر: ايشان

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، في خطوة تعكس رفضه للتدخل الفدرالي في النظام التعليمي الذي تديره الولايات بشكل مستقل. وخلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، بحضور أعضاء من الحزب الجمهوري ومجموعة من الأطفال، قال ترامب: “سوف نغلقها ونغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا. نريد إعادة طلابنا […]

ظهرت المقالة ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم: إنها لا تفيدنا أولاً على ايشان.



