نائب يحمل السوداني مسؤولية ما حصل في ذي قار: لسنا ارهابيين

2025-03-21 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

حمل عضو مجلس النواب، داود العيدان، اليوم الجمعة (21 اذار 2025)، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ما حصل في محافظة ذي قار.

وخاطب العيدان رئيس الوزراء في منشور على "فيسبوك" ، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا "هل تعلم إن محافظة ذي قار جزء من العراق وهي ضمن مسؤوليتك الأمنية حيث تعرضت العوائل في مدينة الناصرية لرعب بسبب إطلاق العيارات النارية والقنابل الدخانية في هذا الوقت على خلفية مداهمة منزل الناشط احسان ابو كوثر فجر اليوم" مبينا انه "رغم إن الناشط موقوف لدى الأجهزة الأمنية منذ أسابيع !!؟؟".

واضاف "عزيزي دولة رئيس الوزراء أهالي مدينة الناصرية مسالمين وليس أرهابيين لكي تداهموا منازلهم في هذا الوقت المتأخر وفي هذا الشهر الفضيل وفي وقت الإمساك عن الذنوب وليلة إستشهاد امير المؤمنين (ع)".





