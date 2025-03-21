2025-03-21 12:09:04 - المصدر: ايشان

أعلن الجيش السوداني صباح اليوم الجمعة، سيطرته بالكامل على القصر الجمهوري في الخرطوم. ونشر صورًا من داخل القصر. ومن ناحيته، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر إن العلم ارتفع اليوم واستعدنا القصر الجمهوري وماضون حتى استكمال النصر. وكانت قوات الجيش قد فرضت حصارًا خانقًا على قوات الدعم السريع، بعد أن قطعت عليها آخر خطوط […]

ظهرت المقالة بعد حصار خانق.. الجيش السوداني يسيطر على القصر الجمهوري بالكامل أولاً على ايشان.



