2025-03-21 12:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في حادثة تكاد تكون غريبة من نوعها، ومصير قال القدر كلمته الفصل فيه، لقي طبيب مصرعه فيما أصيب عدد من الكوادر الصحية جراء تعرضهم الى حادث انقلاب عجلة كانت تقلهم في ثاني حادث يتعرضون له بوقت متزامن أقصى شمال محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، حسبما أعلنته وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "حادثي سير وقع فجر اليوم 21 من شهر آذار 2024 في قضاء أسفرا عن مصرع (الدكتور قحطان جهاد سورجي)".

وأوضح البيان، أن الطبيب ومن معه وأثناء أداء واجبهم الرسمي لنقل مريض مصاب من ناحية "شيروان مزن" الى المستشفى العام تعرضت سيارة الاسعاف التي كانوا يستقلونها الى حادث تصادم ليتم نقلهم بعدها في سيارة عادية، ولكن للأسف تعرضوا مرة اخرى الى حادث سير ثان بانقلاب السيارة الأخرى".

ووفقا للصحة، فإن الحادث الثاني ادى الى مصرع الطبيب وإصابة أحد الكوادر الصحية، وسائق العجلة، ومرافقين آخرين، مشيرة إلى أن الدكتور الراحل كان طبيبا مقيماً في مدينة اربيل.