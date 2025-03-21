2025-03-21 13:00:06 - المصدر: الطاقة

يُعد توليد الكهرباء من النفايات في العراق إحدى الخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الطاقة الوطنية. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية إطلاق أول مشروع لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية في منطقة النهروان ببغداد، في خطوة تهدف إلى معالجة مشكلة التلوث وتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية على …

إقرأ: انطلاق أول مشروع لتوليد الكهرباء من النفايات في العراق على منصة الطاقة



