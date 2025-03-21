2025-03-21 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت إحصاءات ومؤشرات اقتصادية عامة صادرة عن البنك المركزي الايراني، اليوم الجمعة، تحقيق ايران وعدة بلدان في المنطقة بينها العراق نمواً اقتصادياً خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الإيراني الماضي الذي انتهى أمس الخميس في العشرين من شهر آذار/مارس الجاري.

ووفقا لتلك الإحصاءات، فإن اقتصاد ايران سجل خلال تلك الفترة نموا بمقدار 3.7 بالمائة.

وذكر البنك ايضا ان تشكيل رأس المال الثابت خلال هذه الفترة حقق نموا قدره 3.4 بالمائة فيما تخطى حجم التجارة غير النفطية عتبة 116 مليار دولار بنمو قدره 11.2 بالمائة، حسبما نشرته وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية.

وافادت تلك المؤشرات، أن المسار المستدام للنمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الايراني الفائت، ما زال مستمرا.

وبحسب هذه المؤشرات، فإن نموا اقتصاديا بمقدار 3.7 بالمائة، مناسب ومقبول مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العالمي ولدول المنطقة، إذ سجلت تركيا نموا اقتصاديا قدره 2.8 بالمائة، والسعودية 1.4 بالمائة، وباكستان 2.5 بالمائة، والعراق 1.4 بالمائة.

كما بلغ معدل النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.4 بالمائة.