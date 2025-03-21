محافظ بغداد: العام الحالي سيشهد افتتاح مستشفى الفضيلية

2025-03-21 13:25:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملا

كشف محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة عن مشاريع جديدة ستدخل الخدمة خلال العام الحالي ومن ضمنها افتتاح مستشفى الفضيلية.

وقال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة لديها العديد من المشاريع التي سيتم تشغيلها خلال هذا العام، ومنها مستشفى الفضيلية، بالإضافة إلى افتتاح طريق بغداد-نينوى، الذي يُعد من المشاريع المهمة التي ستُحدث فرقًا كبيرًا".

وأضاف أن "هناك العديد من المشاريع التي تتعلق بقطاعات الماء والكهرباء والمدارس، ضمن خطة عام 2025، حيث ستدخل الخدمة قريبًا، كما سيتم وضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات".

وأوضح العلوي أن "محافظة بغداد، منذ عام 2008 وحتى الآن، سلّمت أكثر من 600 مدرسة إلى وزارة التربية، فيما يجري العمل حاليًا على إنجاز عدد من المدارس ضمن خطة 2023، فضلًا عن وجود مشاريع جديدة للمدارس قيد الإحالة والتنفيذ ضمن الخطط المستقبلية".