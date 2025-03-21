الذهب يتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

2025-03-21 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم الجمعة (21 اذار 2025)، وسط قوة الدولار إلا أنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث بعد إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن في ظل الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3029.86 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 05:00 بتوقيت بغداد، حيث وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأونصة في الجلسة السابقة. وزاد بنحو 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3037.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 33.13 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 980.75 دولار ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 946.01 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لخسارة أسبوعية.

المصدر: وكالات