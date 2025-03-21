الأحد المقبل.. النفط يواجه القاسم في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق

2025-03-21 13:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، موعداًجديداً لإجراء مباراة مؤجلة من الجولة 23 لفريقي النفط والقاسم، والتي تقرر إقامتهاالأسبوع المقبل.

وكانالاتحاد العراقي لكرة القدم، أعلن تأجيل مباراة النفط والقاسم التي كان من المفترضإقامتها في السابع من الشهر الجاري ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق، وذلكبسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي أتلفت أرضية الملعب.

وحددتلجنة المسابقات يوم الأحد المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري موعداً لإقامةالمباراة بين النفط وضيفه القاسم على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد عند الساعةالتاسعة والربع مساءً.

ويحتلفريق النفط المركز 12 برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق القاسم المركزالتاسع برصيد 32 نقطة.