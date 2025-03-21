2025-03-21 13:36:05 - المصدر: ايشان

يحتفل العالم العربي اليوم، الموافق 21 آذار، بعيد الأم في مناسبة سنوية لتكريم الأمهات ودورهن في المجتمع. يُقال إن الاحتفال بعيد الأم يرجع في الأصل إلى العصور القديمة، حيث احترم المصريون القدماء المرأة والأم تحديدا، كما تظهر النقوش الفرعونية احتفالات مخصصة للأمهات، وعلى رأسهن الإلهة إيزيس، التي كانت رمزا للأمومة والرعاية. واستمر هذا التقليد في […]

ظهرت المقالة تكريم للحب الذي لا يُعوض: كيف نشأت فكرة عيد الأم؟ أولاً على ايشان.



