أسطورة ليفربول يحذر صلاح من خسارة جائزة جديدة

2025-03-21 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد أسطورة ليفربول جون بارنز، اليوم الجمعة (21 اذار 2025)، أن صلاح ليس المرشح الأبرز حاليا للفوز بجائزة "لاعب العام" مشيرا إلى أن زميليه في الفريق فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي قد يكونان أكثر استحقاقا للقب.

في حديث خاص مع PokerScout، علق أسطورة ليفربول جون بارنز على المنافسة الشرسة بين لاعبين الفريق للحصول على جوائز لاعب الموسم.

قال بارنز: "الأمر يعتمد بشكل كبير على الأداء في الأسابيع الأخيرة من الموسم. غالبا ما يتم تذكر اللاعبين الذين يقدمون أداء متميزا في الفترة بين مارس ومايو، حتى لو لم يكونوا في أفضل حالاتهم في الأشهر السابقة."

وأضاف: "عندما يقترب الموسم من نهايته، ننظر إلى من استمر في التألق حتى النهاية. قد يكون هناك لاعبون قدموا أداء جيدا حتى يناير، لكنهم تراجعوا لاحقا. لذلك، كل شيء يعتمد على الأداء في المراحل الأخيرة."

وتابع: "بالنسبة لليفربول، إذا نظرنا إلى آخر مباراتين أو ثلاث مباريات، نجد أن صلاح لم يكن الأكثر تأثيرا. إذا استمر هذا الوضع، قد لا يفوز بالجائزة. من الصعب النظر خارج نطاق لاعبي ليفربول عند الحديث عن المرشحين، لأن الفريق كان الأفضل والأكثر استقرارا في الدوري."

وأكمل: "لم يفاجئني أداء صلاح هذا الموسم، فهو دائما على مستوى عال. لكن سوبوسلاي كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، وفان دايك كان رائعا أيضا. بشكل عام، كان أداء الفريق ككل مذهلا.. شخصيا، أرى أن فان دايك يستحق لقب لاعب الموسم بسبب تألقه ودوره الكبير في استقرار الفريق."

ويقدم محمد صلاح هذا الموسم أداء استثنائيا يضعه في مصاف أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسجل 44 مشاركة مباشرة في الأهداف (أهداف وصناعات)، معادلا الرقم القياسي الذي شاركه فيه كل من إيرلينغ هالاند لموسم 2022-2023 وتييري هنري 2002-2003.

ومع اقتراب ليفربول من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بتقدمه بفارق 12 نقطة في صدارة الترتيب، يبدو صلاح على بعد خطوات من تحقيق لقبه الثاني مع النادي.

قبل بضعة أسابيع، كان صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2024، يعتبر مرشحا قويا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، خاصة مع أدائه المتميز في الدوري الإنجليزي.

ومع ذلك، خروج ليفربول المبكر من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16، بالإضافة إلى الهزيمة في نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل يونايتد، أثرت سلبا على فرصه في الفوز بالجائزة المرموقة.

المصدر: وكالات







