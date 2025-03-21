البنك المركزي التركي يتخذ اجراءات للحد من تقلبات سعر الصرف

2025-03-21 14:25:02 - المصدر: واع

أنقرة ـ واع - أيبك أوزتورك

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، عن اجراءات للحد من تقلبات سعر الصرف وتحقيق التوازن في السيولة النقدية.

وبحسب وسائل الاعلام التركية، فان "البنك المركزي التركي بدء تنفيذ عمليات بيع العملات الأجنبية الآجلة".

واضاف، ان "هذه الخطوة تهدف إلى تقليل التقلبات في سوق الصرف وتحقيق توازن في السيولة النقدية، بعد تقلبات شديدة شهدتها الليرة التركية عقب قرار إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو".