الليرة التركية تقترب من أسوأ أسبوع منذ عامين

2025-03-21 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقترب الليرة التركية، إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ حزيران/يونيو 2023، حيث تراجعت العملة المحلية بنسبة 3.8% خلال الأيام الخمسة الماضية.

وبحلول صباح اليوم الجمعة، هبطت الليرة بنسبة 0.5% لتصل إلى 38 ليرة لكلدولار، وفقاً لبيانات بلومبرغ نيوز، ما أثار قلق المستثمرين بشأن استقرار الأسواقالمالية التركية.

وبدأ الانخفاض الحاد يوم الأربعاء الماضي، بعدما اعتقلت السلطات التركيةعمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، حيثأدى هذا التطور إلى موجة بيع ضخمة لليرة، أجبرت البنوك التركية على ضخ 9 ملياراتدولار للدفاع عن العملة المحلية.

في محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن البنك المركزي التركي، زيادة مفاجئة في سعرفائدة الإقراض لليلة الواحدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 46%.

كما أعلن البنك المركزي، تعليق الإقراض بسعر الفائدة الرئيسي (إعادة الشراءلأجل أسبوع) البالغ 42.5% لفترة غير محددة، في خطوة إضافية لمحاولة دعم الأسواق.

لم تقتصر التداعيات على الليرة فقط، إذ شهد المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبولتراجعاً بنسبة 0.5% الخميس، بعد خسائر كبيرة بلغت 8.7% في اليوم السابق، ما أدىإلى تبخر 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة التركية لأجل 10 سنوات إلى 31.3% خلالالأسبوع الحالي، في إشارة إلى تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي فيتركيا.