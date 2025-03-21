ارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا

2025-03-21 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وكالة "بلومبرغ نيوز"، يوم الجمعة، عن ارتفاع قياسي بأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، على خلفية أنباء تفيد باستهداف محطة روسية لضخ الغاز.

وذكرت الوكالة أن "الأسعار القياسية للعقود الآجلة للغاز ارتفعت بنسبة 6.2% في بداية التعاملات اليوم بعد التقارير عن تعرض محطة سودزا لقياس وضخ الغاز الطبيعي في كورسك للهجوم".

يشار إلى أن هذه المحطة تقع على خط أنابيب كان ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا حتى بداية العام الحالي.

ورغم أن التقارير بشأن تعرض المحطة للهجوم ما زالت غير مؤكدة، فإن مثل هذا الهجوم يهدد احتمالات استئناف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا في المستقبل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمدة شهر في هولندا بنسبة 5.1% لتصل إلى 40.03 يورو لكل ميغاوات ساعة في الثامنة و17 دقيقة صباحاً في أمستردام.