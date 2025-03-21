ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح من ريال مدريد

2025-03-21 14:40:02 - المصدر: واع

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يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لسوق الانتقالات الصيفي مع احتمالية وجود تغييرات قوية في صفوفه برحيل أبرز نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح.

ويدخل الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد في الشهور الأخيرة من عقودهم مع ليفربول والتي تنتهي في نهاية شهر حزيران المقبل ولم يصلوا بعد لاتفاق لتجديد عقودهم مع "الريدز".

ووفقا لشبكة "Fichajes" فإن ليفربول على استعداد لدفع مبلغ ضخم للتعاقد مع رودريغو لاعب ريال مدريد ليحل بديلا لمحمد صلاح إذا لم يجدد المصري عقده.

ويمتد عقد رودريغو مع ريال مدريد حتى حزيران 2028، ويلعب البرازيلي دورا هاما في هجوم ريال مدريد وله تأثير قوي مع الفريق الإسباني.

المصدر: وكالات