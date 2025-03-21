2025-03-21 14:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفاد عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية النائب كامل العكيلي، اليوم الجمعة، بأن المنصة العائمة ستستقبل الغاز من الجزائر وقطر وعمان. وقال العكيلي في تصريح صحفي إن المنصة العائمة ستستقبل الغاز من الجزائر وقطر وعمان لتعويض الغاز الإيراني. وفي وقت سابق، أوضح وزير الخارجية فؤاد حسين: أقول للعراقيين استعدوا لصيف قاس فالأميركان أبلغوني بأن قرار إيقاف الإعفاءات لا رجعة فيه. كما أكدت وزارة النفط، أن مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة سينجز خلال 120 يوماً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام