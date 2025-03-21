ألمانيا تصادر ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي

2025-03-21 14:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكرت مجلة شبيجل الإخبارية الإلمانية اليوم الجمعة نقلا عن مصادر أمنية أن ألمانيا صادرت ناقلة نفط متهالكة عثر عليها بعدما جنحت قبالة سواحلها الشمالية في ينايركانون الثاني، ويعتقد أنها جزء من أسطول ظل تستخدمه روسيا لتجنب العقوبات النفطية. واحتجزت السلطات البحرية الألمانية الناقلة إيفنتين التي ترفع علم بنما، بعد العثور عليها قبالة جزيرة روجن في بحر البلطيق، مما دفع برلين إلى توجيه انتقاد لاذع لموسكو. وقالت شبيجل إنه صدر أمر مصادرة للناقلة، ما يعني أن السفينة وحمولتها البالغة حوالي 100 ألف طن من النفط، بقيمة حوالي 40 مليون يورو 43.33 مليون دولار، أصبحت الآن ملكا لألمانيا، وفقا لـ رويترز. اقرأ أيضاً أميركا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وسفن أسطول الظل ولم ترد هيئة الجمارك المحلية ولا وزارة الخارجية الألمانية بعد على طلبات للتعليق عبر البريد الإلكتروني. كما أثارت الناقلة المتهالكة، التي كانت متجهة من روسيا إلى مصر، مخاوف بيئية بشأن احتمال حدوث تسرب نفطي. والناقلة إيفنتين مدرجة في حزمة العقوبات السادسة عشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبرايرشباط 2022. وتهدف الحزمة إلى زيادة الضغط على أسطول الظل الروسي، وهو عبارة عن سفن تستخدمها روسيا لنقل النفط والأسلحة والحبوب في انتهاك للعقوبات. ولا تتمتع هذه السفن بإجراءات التأمين من قبل مقدمي الخدمات في الدول الغربية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام