2025-03-21 15:50:01 - المصدر: واع

أنقرة ـ واع - أيبك أوزتورك

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، عن اجراءات للحد من تقلبات سعر الصرف وتحقيق التوازن في السيولة النقدية.

وبحسب وسائل الاعلام التركية، فان "البنك المركزي التركي بدأ بتنفيذ عمليات بيع العملات الأجنبية الآجلة".

وأضاف ان "هذه الخطوة تهدف إلى تقليل التقلبات في سوق الصرف وتحقيق توازن في السيولة النقدية، بعد تقلبات شديدة شهدتها الليرة عقب قرار إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو".