الليرة التركية تهوي وتسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين

2025-03-21 15:50:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

اتجهت الليرة التركية لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في نحو عامين، وتراجعت الأسهم بعد فشل زيادة أسعار الفائدة الطارئة في وقف تراجع العملة وسط تصاعد التوترات السياسية.









وانخفضت العملة التركية بنسبة 0.5% إلى 38 ليرة للدولار في تمام الساعة 09:05 من يوم الجمعة، لتمتد خسائرها على مدى الأيام الخمسة الماضية إلى 3.7% - وهو أسوأ أداء لها منذ يونيو 2023.





وبدأت العملة في التراجع يوم الأربعاء الماضي بعد أن اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، وقد دفعت هذه الخطوة المصارف التركية لبيع 9 مليارات دولار كما قام البنك المركزي التركي بزيادة مفاجئة في أسعار الفائدة لحماية العملة.





وقال كليمنس غراف وباساك إديزغيل، الخبيران الاقتصاديان في مجموعة "غولدمان ساكس" إن قرار السلطة النقدية يهدف إلى احتواء التدفقات الخارجة من ودائع الليرة.





وأدى قرار البنك المركزي إلى استقرار نسبي في سوق الليرة الخارجية، إذ تراجعت تكلفة الاقتراض بالعملة التركية في السوق الخارجية إلى 54% صباح الجمعة، بعد أن كانت قد وصلت إلى 175% في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





كذلك أغلق مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي أمس الخميس على تراجع نسبته 0.5%، وذلك بعد يوم من تسجيله خسائر بلغت 8.7%، ما محا نحو 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية.



