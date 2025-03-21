فكرة إقليم شيعي مستقل في العراق.. من الأهداف إلى التحديات
2025-03-21 16:00:05 - المصدر: راي اليوم
رضا الغرابي القزويني
في الأسابيع الأخيرة، طُرحت فكرة تشكيل إقليم شيعي مستقل من قبل بعض السياسيين الشيعة العراقيين المنتمين إلى المقاومة، مما أثار دهشة وردود فعل من بعض السياسيين السنة. في بداية مارس الجاري، كان نوري المالكي أول شخصية قال في مقابلة تلفزيونية: «الشيعة سينفردون بالنفط إذا تم إجبارهم علی التقسيم». و في سياق مشابه، هدد النائب حسين مؤنس عن کتائب حزب الله العراقي بـ «إستقلال 9 محافظات إذا استمر ما وصفه بإبتزاز الشيعة». هذه التصريحات، بعد مرور أسابيع، لا تزال تواجه ردود فعل متعددة من عدد من السياسيين السنة.… [+]