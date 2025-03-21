20 آذار 2003 غزو العراق والمراجعة المطلوبة
2025-03-21 16:00:05 - المصدر: راي اليوم
معن بشور
في 20 اذار 2003، شنت “الإمبراطورية” الاميركية وحلفاؤها وادواتها حربا عالمية على العراق تحت اكذوبة امتلاكه لأسلحة دمار شامل.. وتتويجاً لحصار خانق دام حوالي 13 سنة، ويومها أطلق العراقيون مقاومتهم التي يرى كثيرون أنها ساهمت في إرباك المشروع الأمريكي برمته..
هبّ العديد من شرفاء الأمّة وفي مقدمهم المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية انتصاراً للعراق وشعبه ووحدته وعروبته وسيادته واستقلاله وساندهم أحرار من كل أرجاء العالم مدركين أن ذلك الحصار ،وتلك الحرب ،كانا يستهدفان تدمير بلد عربي مهم في حياة الأمّة والإقليم والعالم كما كانا مقدمة لإشعال حروب وفتن في المنطقة كلها تتعاون على إشعالها قوى صهيونية واستعمارية وعصبيات محلية مريضة .… [+]