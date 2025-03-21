2025-03-21 16:09:04 - المصدر: ايشان

أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من المتهمين بعد قيامهم بقطع طريق وحرق الإطارات وسط مدينة الناصرية، بتحريض من مطلوب قضائياً. وذكرت الشرطة في بيان، أن “قيادة الشرطة والقوى الساندة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الأجواء الرمضانية المباركة، من خلال حماية الأماكن الدينية والمساجد والمناطق الترفيهية التي يقصدها المواطنون بعد الإفطار، إلا أن مجموعة […]

ظهرت المقالة شرطة ذي قار: إصابة 8 منتسبين خلال تنفيذ أمر قبض بحق “ناشط” أولاً على ايشان.



