2025-03-21 16:09:04 - المصدر: ايشان

قال وزير دفاع الكيان، يسرائيل كاتس، الجمعة، إن جيش الاحتلال “سيسيطر بشكل دائم على أجزاء من قطاع غزة”، إلى حين إفراج حركة حماس عن الرهائن المحتجزين لديها. وصرّح كاتس، في تصريحات نشرتها صحيفة “جيروسالم بوست”، قائلاً: “أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على مناطق إضافية في غزة، وإخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول القطاع لحماية مستوطنات الكيان […]

ظهرت المقالة الكيان يصعّد في غزة: عمليات عسكرية وتهجير جديد أولاً على ايشان.



