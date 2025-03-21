مقتل خاطف على يد شريكه بسبب خلاف على فتاة اختطفاها في بغداد

2025-03-21 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمقتل شخص بعد اختلافه معآخر، حول فتاة قاما باختطافها، قبل أن تتمكن من الهرب وتبلغ عن الجريمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تولد 2008، ادعت بأن شخصيناستدراجاها واختطفاها قبل 20 يوماً، وقاما باحتجازها داخل دار في منطقة فاصلة بينمحافظتي بغداد وديالى".

وأضاف أن "الفتاة تمكنت من الهرب والتوجه إلى الشرطة والإبلاغ عنجريمة قتل"، مبيناً أن "الفتاة أكدت قيام أحد الخاطفين بالتشاجر معالثاني بسبب خلاف بينهما حولها، وقام بقتله بمطرقة، شرقي العاصمة".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدليلاستكمال الإجراءات القانونية، واعتقلت الفتاة والشخص الثاني للتحقيق معهما".