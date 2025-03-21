البصرة.. ضبط 3 أشخاص ينتحلون صفة طبيب أحدهم "أخصائي عمود فقري"

2025-03-21 16:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الجمعة، عن ضبط اثنتين انتحلتا صفة طبيبة تجميل، وثالث ادعى أنه أخصائي "مفاصل وعمود فقري".

وقال مدير قسم التفتيش في الدائرة، غزوان فيصل طه، لوكالة شفق نيوز، إن "صحة البصرة مستمرة في حملتها التي انطلقت مؤخراً، حيث تم ضبط منتحلتي صفة طبيبة في مركزين منفصلين للتجميل غير مجازين في قضاء أبو الخصيب جنوبي المحافظة".

وتابع، أن "الحملة ضبطت شخصاً ينتحل صفة طبيب اختصاص مفاصل وعمود فقري داخل أحد المراكز الطبية غير المجازة رسمياً في مركز المدينة، ويمارس عمله متخفياً منذ فترة، إلا أن عمليات التفتيش والضبط المستمرة في مركز وأقضية المحافظة ساهمت بكشفه متلبساً بالجريمة".