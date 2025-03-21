نيجيرفان بارزاني: نوروز هذا العام يتزامن مع فرصة تاريخية لا يجب تفويتها

2025-03-21 17:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني،يوم الجمعة، رسالة إلى أهالي "ديار بكر" التركية، بمناسبة عيد نوروز،لافتاً إلى أن نوروز هذا العام يتزامن مع فرصة تاريخية لا يجب تفويتها.

وقال بارزاني، في رسالته التي اطلعت عليها وكالة شفقنيوز: "أبعث إليكم بأطيب التهاني والتبريكات، بمناسبة هذا العيد التاريخيالعريق الذي يجسد معاني الحياة والتجدد والأمل والتفاؤل، إن نوروز هو رمز ثقافتناالمشتركة التي جمعت بين الكورد وشعوب هذه المنطقة منذ آلاف السنين، وآمل أن يحمللكم هذا العام عيدًا سعيدًا مليئًا بالنجاح والخير".

وأضاف أن "نوروز هذا العام يحل في وقت تشهد فيهالأرض بوادر أمل وسلام، وهي فرصة ثمينة ينبغي اغتنامها"، معبراً عن تقديره العميقللجهود المبذولة من قبل الدولة التركية، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، وكلالقوى والأطراف الساعية نحو السلام، وكذلك السيد عبد الله أوجلان وكل من يدعممسيرة السلام.

وأشار نيجيرفان بارزاني، إلى أن "عملية السلام تمثلفرصة تاريخية لا ينبغي تفويتها، وتستلزم من الجميع الإخلاص والعمل الجاد لإنجاحها،فمن خلال ترسيخ ثقافة التعايش والسلم، سيتمكن الشعب الكوردي من التعبير عن تطلعاتهوحقوقه بشكل أفضل، فالسلام ليس مجرد غاية، بل وسيلة لإعادة بناء المجتمعات، وتعزيزالتفاهم بين الشعوب، وتحقيق مستقبل مشترك يسوده الأمن والاستقرار".

وخلص بارزاني، إلى القول: "في إقليم كوردستان، وكماعهدتمونا، نؤكد دعمنا الكامل لهذه المسيرة، واستعدادنا للقيام بكل ما يتطلبهنجاحها. فنجاح السلام هو نجاح لنا جميعًا".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد أعرب في وقت سابقمن يوم الجمعة، عن أمله في إطلاق سراح زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد اللهأوجلان، مجددا دعمه لعملية السلام كحل في تركيا.