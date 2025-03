تصاعد نسب الإنجاز في مشروع طريق الصدريين وسط الناصرية

2025-03-21 18:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن صندوق إعمار ذي قار عن تصاعد نسب الإنجاز في مشروع طريق الصدريين الذي يتم تنفيذه حالياً وسط مدينة الناصرية. وفي بيان رسمي صادر عن الصندوق، أوضح رئيس صندوق الإعمار، محمد الزيدي، أن نسب الإنجاز قد شهدت تقدماً كبيراً في المقطع الأول للمشروع، الممتد من مجسر الإسكان إلى...

