شبكة أخبار الناصرية:عقد محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، اجتماعاً موسعاً بحضور عضو لجنة الشهداء والسجناء النيابية، النائب حسين البطاط، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، بالإضافة إلى مدير مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين في المحافظة، ومديري دوائر البلديات. وفي بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أكد الإبراهيمي على أهمية تلبية استحقاقات هذه الشريحة...

