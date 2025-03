صندوق إعمار ذي قار يباشر تنفيذ مشاريع طرق ريفية ومياه الإسالة في ناحية بني زيد

2025-03-21 18:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن صندوق إعمار ذي قار عن بدء تنفيذ مشاريع هامة في ناحية بني زيد، تشمل إنشاء طرق ريفية ومشروعين لتحسين مياه الإسالة، بالإضافة إلى شبكة خطوط ناقلة لتوفير المياه للمناطق الريفية. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الصندوق، حصلت شبكة أخبار الناصرية على نسخة منه، تم البدء في تنفيذ...

