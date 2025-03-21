مكافحة الإرهاب يعتقل ارهابيين اثنين في السليمانية وصلاح الدين

2025-03-21 18:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، (21 آذار 2025)، عن إلقاء القبض على ارهابيين اثنين وتدمير مضافات في ثلاث محافظات.

وذكر بيان لاعلام الجهاز، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ووفقا لمعلومات دقيقة وبالتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كوردستان تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية ويعمل بمنصب عسكري ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة".

وأضاف البيان "كما تمكن مقاتلي مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والشؤون الاتحادية من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة صلاح الدين والذي يعمل بمنصب عسكري ضمن مايسمى ولاية كركوك".

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب وفقاً للبيان "من تفجير وتدمير (4) مضافات و نفق وكهف، بعمليات منفصلة في الحدود الفاصلة بين محافظتي (كركوك - صلاح الدين) سلسلة جبال حمرين وكذلك في جزيرة الحضر".













