سلة العراق تواجه الهند ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا
2025-03-21 18:05:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ يواجه المنتخبالوطني العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، المنتخب الهندي في انطلاق مباريات المرحلةالاخيرة من التصفيات المؤهلة الى كأس اسيا 2025.
وتنطلق مباراة اليومعند الساعة 10:00 مساءً بمدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة،والتي تعد ضمن مباريات النافذة الاخيرة من التصفيات.
ويواجه منتخب العراقنظيره الهندي والمنتخب البحريني يومي 21 و 23 من الشهر الحالي، ويتأهل منتخبان مناصل ثلاث منتخبات الى نهائيات كأس اسيا 2025 والتي ستقام في المملكة العربيةالسعودية.
واختار المدرب الصربيفازلين ماتيتش لاعبي المنتخب العراقي، وهم كل من: ايهاب حسن، ذوالفقار فاضل، عليمؤيد، محمد صلاح، حسان علي، ريكان عثمان، كرار حمزة، عبدالله حيدر، عباس هادي، عليحاتم، مراد علي وديماريو مايفيلد.