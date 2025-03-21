سلة العراق تواجه الهند ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

2025-03-21 18:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخبالوطني العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، المنتخب الهندي في انطلاق مباريات المرحلةالاخيرة من التصفيات المؤهلة الى كأس اسيا 2025.

وتنطلق مباراة اليومعند الساعة 10:00 مساءً بمدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة،والتي تعد ضمن مباريات النافذة الاخيرة من التصفيات.

ويواجه منتخب العراقنظيره الهندي والمنتخب البحريني يومي 21 و 23 من الشهر الحالي، ويتأهل منتخبان مناصل ثلاث منتخبات الى نهائيات كأس اسيا 2025 والتي ستقام في المملكة العربيةالسعودية.

واختار المدرب الصربيفازلين ماتيتش لاعبي المنتخب العراقي، وهم كل من: ايهاب حسن، ذوالفقار فاضل، عليمؤيد، محمد صلاح، حسان علي، ريكان عثمان، كرار حمزة، عبدالله حيدر، عباس هادي، عليحاتم، مراد علي وديماريو مايفيلد.