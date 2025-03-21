يغادره الأحد لمواجهة فلسطين.. المنتخب العراقي يستمر بمعسكره في البصرة

2025-03-21 18:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏أكد الاتحادالعراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، بأن موعد مغادرة المنتخب العراقي من البصرة سيكونبعد ظهر يوم الأحد المقبل، حيث سيتجه إلى الأردن للقاء المنتخب الفلسطيني.

وقال عضو الاتحاد غالبالزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيتوجه يوم الاحد المقبل إلى العاصمةالأردنية عمان لخوض مواجهة الجولة الثامنة أمام مضيفه الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل".

واشار الزاملي إلى أن "لاعبيالمنتخب العراقي المحليين والمحترفين والكادر التدريبي يقيمون حاليا في البصرة،للاستمرار في وحداتهم التدريبية بعد لقاء الكويت استعدادا للقاء فلسطين يوم الثلاثاءالمقبل".

وشدد عضو الاتحاد علىضرورة "تحقيق الفوز على المنتخب الفلسطيني وكسب النقاط الثلاثة لتغييرالمعادلة، لا سيما واننا ننتظر نتيجة لقاء الاردن وكوريا التي يصعب التكهن بهالتقارب مستوى المنتخبين".

وكان المنتخب العراقيتراجع للمركز الثالث بعد تعادله مع الكويت 2-2 برصيد 12 نقطة، تاركا المركز الثانيللأردن الذي تغلب على فلسطين أمس 3-1 برصيد 12 نقطة، بينما انفردت كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة الثانية برصيد15 نقطة، ليبقى التنافس مشتعلاً على خطف البطاقة التاهيلية الثانية لمونديال 2026.