مكافحة الإرهاب العراقي يعتقل عنصرين بداعش في محافظتين

2025-03-21 18:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحةالإرهاب العراقي، يوم الجمعة، القبض على عنصرين في تنظيم داعش، في السليمانيةوصلاح الدين، فضلا عن تنفيذ عملية تدمير لمضافات في أماكن أخرى.

وقال الجهاز في بيانورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا لمعلومات دقيقة وبالتعاون مع مديرية عملياتجهاز أسايش اقليم كوردستان، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على احدالارهابيين في محافظة السليمانية ويعمل بمنصب عسكري ضمن مايسمى ولاية الفلوجة".

وأضاف "كما تمكن الجهازوبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والشؤون الاتحادية، من القاء القبض على احدالارهابيين في محافظة صلاح الدين والذي يعمل بمنصب عسكري ضمن مايسمى ولاية كركوك".

وتابع "وفي تنفيذواجبات الاستطلاع والمراقبة، تمكَّنا من تفجير وتدمير (4) مضافات و (1) نفق و(1)كهف، بعمليات منفصلة في الحدود الفاصلة بين محافظتي (كركوك - صلاح الدين ) سلسلةجبال حمرين وكذلك في جزيرة الحضر".