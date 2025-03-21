2025-03-21 18:18:04 - المصدر: ايشان

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المتظاهرين المحتجين على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، بـ “مثيري الفوضى”، متوعداً بمواجهتهم. وقال أردوغان، إن “دعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري للنزول إلى الشوارع بدلا من الاحتكام للقضاء خطأ وعدم مسؤولية”. وأضاف: “لن نسمح لمن أقام نظام مافيا في بلدية اسطنبول بتخريب النظام العام وإثارة الشوارع والتخريب”. وتابع الرئيس التركي: […]

ظهرت المقالة “لن نسمح لكم”.. أردوغان يهدد المتظاهرين الأتراك ويصفهم بـ “مثيري الفوضى” أولاً على ايشان.



