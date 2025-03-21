مصرع شخصين وإصابة ثالث بحادث سير مروع في صلاح الدين

2025-03-21 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- صلاح الدين

أكد مصدر طبي، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، مصرع شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر حادث سير مروع وقع عند منطقة العباسية على طريق سامراء – تكريت.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "سيارة مدنية اصطدمت بصهريج وسط الطريق عند منطقة العباسية، ما أدى إلى مصرع شخصين على الفور، وإصابة شخص ثالث بجروح حرجة".

وأضاف، أن "المصاب تم نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، لافتًا إلى أن "السرعة العالية والاجتياز الخاطئ كانا من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المأساوي".

وأشار المصدر إلى أن "الشخصين اللذين لقيا مصرعهما هما شقيقان، وفقًا للهويات التي عُثر عليها بحوزتهما بعد انتشال جثتيهما من المركبة".