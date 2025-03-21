الزراعة: تسريع إجراءات تحويل الأراضي سند 25 إلى سكنية وفق خطة مدروسة

2025-03-21 19:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، إكمال تحويل جنس 9 مناطق زراعية مشمولة بسند 25 إلى سكنية في العاصمة بغداد واستمرار العملية وفق خطة مدروسة تستكمل خلال العام الجاري وفق معايير قانونية وتنظيمية.وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة شرعت منذ شهر كانون الأول الماضي بتحويل 9 مناطق زراعية إلى سكنية، وذلك بعد تنفيذ عمليات الجرد والكشف الميداني وفق معايير قانونية وتنظيمية وإرسال الإنذارات إلى المالكين الأصليين، دون استهداف المتجاوزين".وأضاف الشمري، أن "العام الحالي سيشهد تسريع العملية والانتهاء من تحويل الأراضي المشمولة كافة بسند 25 في بغداد، بما يسهم في تنظيم عملية السكن وتحقيق الاستفادة القانونية منها"، داعيًا المواطنين إلى، "احترام القوانين النافذة وتجنب التجاوزات على الأراضي الزراعية حفاظًا على حقوق الملكية والتنظيم العمراني".