2025-03-21 20:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، (21 آذار 2025)، استبعاد نادي ليون من كأس العالم للأندية هذا العام لعدم التزام النادي المكسيكي ومواطنه الذي يشارك في البطولة باتشوكا بقواعد الملكية المتعددة للأندية.

وقال الفيفا في بيان "قرر الفيفا استبعاد نادي ليون من المسابقة على أن يعلن بديله في الوقت المناسب".

ولم يتأثر موقف باتشوكا في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة بين 14 يونيو حزيران و13 يوليو تموز المقبلين.

وهذه هي قائمة الفرق التي تشارك في النسخة الأولى من البطولة كما استعرضها موقع الفيفا.



